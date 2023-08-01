Tekel saldırısına 8 gözaltı

İstanbul Esenyurt'ta 2 kişinin hayatını kaybettiği tekel baskınıyla ilgili soruşturma sürüyor. Zanlıların tamamı yakalandı. Kaçmalarına yardımcı olan 4 kişi de gözaltına alındı. Detayları A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır aktardı.