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Tekel saldırısına 8 gözaltı

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Giriş: 01.08.2023 11:04
İstanbul Esenyurt'ta 2 kişinin hayatını kaybettiği tekel baskınıyla ilgili soruşturma sürüyor. Zanlıların tamamı yakalandı. Kaçmalarına yardımcı olan 4 kişi de gözaltına alındı. Detayları A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır aktardı.
Tekel saldırısına 8 gözaltı
Tekel saldırısına 8 gözaltı
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