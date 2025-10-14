Tek yaşayan adam evinde ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kiçiköy Mahallesi Yeşilevler 3. Sokak’ta bulunan 5 katlı binada ikamet eden Y.S.(71)’den haber alamayan yakınları eve gitti. Eve giren yakınları Y.S.’yi hareketsiz halde yatarken bulunca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saplık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale de Y.S.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Adli Tabip tarafından yapılan kontrollerde Y.S.’nin ölümü normal ölüm olarak değerlendirildi.

