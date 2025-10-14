14 Ekim 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Tek yaşayan adam evinde ölü bulundu
Tek yaşayan adam evinde ölü bulundu

Tek yaşayan adam evinde ölü bulundu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.10.2025 22:50
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kiçiköy Mahallesi Yeşilevler 3. Sokak’ta bulunan 5 katlı binada ikamet eden Y.S.(71)’den haber alamayan yakınları eve gitti. Eve giren yakınları Y.S.’yi hareketsiz halde yatarken bulunca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saplık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale de Y.S.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Adli Tabip tarafından yapılan kontrollerde Y.S.’nin ölümü normal ölüm olarak değerlendirildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Tek yaşayan adam evinde ölü bulundu
Tek yaşayan adam evinde ölü bulundu
Tek yaşayan adam evinde ölü bulundu
Mardin’de sağlıkçılar Gazze için ayakta
Mardin'de sağlıkçılar Gazze için ayakta
Samsun’da sıkışmalı trafik kazası!
Samsun'da sıkışmalı trafik kazası!
Drift atan sürücüye 91 bin lira ceza
Drift atan sürücüye 91 bin lira ceza
Karı-koca kazada hayatını kaybetti
Karı-koca kazada hayatını kaybetti
48 yaşındaki adam siyanür içti!
48 yaşındaki adam siyanür içti!
Narkokapan Konya operasyonunda 421 gözaltı
Narkokapan Konya operasyonunda 421 gözaltı
Çatıda yapılan tadilat yangına sebep oldu
Çatıda yapılan tadilat yangına sebep oldu
Bahçesinden topladı, evini lokantaya çevirdi!
Bahçesinden topladı, evini lokantaya çevirdi!
Kuzey Marmara Otoyol gişesinde feci kaza kamerada!
Kuzey Marmara Otoyol gişesinde feci kaza kamerada!
Gazeteci Koca’ya silahlı saldırı anı kamerada
Gazeteci Koca’ya silahlı saldırı anı kamerada
Seyir halindeki otomobilin motorunda yangın
Seyir halindeki otomobilin motorunda yangın
Daha Fazla Video Göster