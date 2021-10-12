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Tek teker üzerinde giderken, hakimiyetini kaybederek kaza yaptı

DHA
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Giriş: 12.10.2021 11:31
Güncelleme:12.10.2021 11:31
Fatih'te tek teker üstünde giden motosikletli kaza yaptı. Motosiklet sürücüsü ve arkasındaki kişi yaralanırken, kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Fatih Fevzipaşa Caddesi'nde geçen pazar akşamı meydana geldi. Motosiklet sürücüsü tek teker üzerinde giderken, hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kaza sonrası motosiklettekiler savruldu. Kazayı görenler yardıma koştu. İki kişinin hafif şekilde yaralandığı kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.

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