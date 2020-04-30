Tek tek toplanıyor! 'Beyaz iksir' kilosu 4 bin 500 liradan alıcı buluyor!

Dünyada 'imparatorların çayı' olarak bilinen, Türkiye'de ise 'beyaz iksir' adıyla kilo fiyatı 4 bin 500 TL'ye kadar satılan beyaz çayın hasat dönemi başladı. Bahçeye giren üreticiler, beyaz çay tomurcuklarını topluyor.