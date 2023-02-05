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Tek katlı evler kara gömüldü

İHA
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Giriş: 05.02.2023 15:17
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde bastıran yoğun kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Araçlar ve tek katlı evler kar altında kalırken, elektrik direkleri buz tuttu. Ekipler, vatandaşların mağdur olmamaları için meydana gelen arızaları gidermek üzere çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.
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