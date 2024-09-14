14 Eylül 2024, Cumartesi
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Tek katlı binanın çatısında korkutan yangın
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tek katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü. Yangın sebebiyle binada maddi hasar oluştu. Yangının neden çıktığı belirlenebilmesi için inceleme başlatıldı.