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Tek bir tabak bile kırılmadı

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Giriş: 14.02.2023 12:12
Bir yanda yıkım bir yanda sağlam bina, tek bir tabak bile kırılmadı. Kahramanmaraş'taki bir zücaciyeci dükkanı, afette hasar almadı. Ayrıntıları A Haber/ATV muhabiri Murat Onur aktardı.
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