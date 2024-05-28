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Tek başına Filistin eylemi yaptı! Katil İsrail’i protesto eden genç kıza tepki gösterdi

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.05.2024 09:34
İstanbul Esenler'de katil İsrail'in Refah'taki saldırısını protesto eden bir kadına yoldan geçenler "daha çok gençsin" diyerek tepki gösterdi. Genç kız ise "tepki göstermek için yaşlanmayı mı bekleyelim" sözleriyle yanıt verdi.
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