Tek başına Filistin eylemi yaptı! Katil İsrail’i protesto eden genç kıza tepki gösterdi

İstanbul Esenler'de katil İsrail'in Refah'taki saldırısını protesto eden bir kadına yoldan geçenler "daha çok gençsin" diyerek tepki gösterdi. Genç kız ise "tepki göstermek için yaşlanmayı mı bekleyelim" sözleriyle yanıt verdi.

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