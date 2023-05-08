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Tehlikeli yolculuk kamerada

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Giriş: 08.05.2023 08:20
İstanbul'da bazı sürücüler yaptıkları hareketlerle trafiği tehlikeye düşürdü. İşte kameralara yansıyan o anlar...
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Tehlikeli yolculuk kamerada
Tehlikeli yolculuk kamerada
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