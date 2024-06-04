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Tehlikeli serinlik! Gençler serinlemek için kanallara akın etti

ahaber.com.tr
İslim Esma Çobanoğlu
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Giriş: 04.06.2024 14:13
Adana'da termometreler 42 dereceyi gösterdi. Gençler serinlemek için kanallara akın etti. Tehlikeli serinliğe dair ayrıntıları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.
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