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Tehlike saçan binalar yıkılıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.04.2024 11:45
Türkiye genelinde çevre ve insan güvenliği açısından tehlike oluşturan ve kötü maksatlarla kullanılan 130 binden fazla metruk binanın çoğu tek tek yıkılarak ortadan kaldırıldı. A Haber muhabiri Murat Sekban o binalardan birinin önünden detayları aktardı.
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