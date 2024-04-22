Tehlike saçan binalar yıkılıyor

Türkiye genelinde çevre ve insan güvenliği açısından tehlike oluşturan ve kötü maksatlarla kullanılan 130 binden fazla metruk binanın çoğu tek tek yıkılarak ortadan kaldırıldı. A Haber muhabiri Murat Sekban o binalardan birinin önünden detayları aktardı.

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