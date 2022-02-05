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Tefeci vahşeti! Çırılçıplak videosunu çekerek pavyonda çalıştırdılar! Kan donduran görüntüleri karısına yolladılar

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.02.2022 13:37
Ankara'da tefeci ailenin bir kişiye yaptıkları kan dondurdu. Ağına düşen ve para vermesine rağmen bir türlü kurtulamayan H.A.'yı önce uçurumun kenarına götürüp atmaya kalkışan tefeciler, daha sonra 10 saat boyunca boş bir evde çırılçıplak soydukları kişiye işkence yaptı. Tefeciler işkence yapılırken çekilen görüntüleri H.A.'nın eşine de gönderdi.
Tefeci vahşeti! Çırılçıplak görüntüsünü eşine yolladılar
Tefeci vahşeti! Çırılçıplak görüntüsünü eşine yolladılar
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