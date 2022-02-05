Tefeci vahşeti! Çırılçıplak videosunu çekerek pavyonda çalıştırdılar! Kan donduran görüntüleri karısına yolladılar

Ankara'da tefeci ailenin bir kişiye yaptıkları kan dondurdu. Ağına düşen ve para vermesine rağmen bir türlü kurtulamayan H.A.'yı önce uçurumun kenarına götürüp atmaya kalkışan tefeciler, daha sonra 10 saat boyunca boş bir evde çırılçıplak soydukları kişiye işkence yaptı. Tefeciler işkence yapılırken çekilen görüntüleri H.A.'nın eşine de gönderdi.