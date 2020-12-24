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Tedbirler sonuç verdi! Yoğun bakım hastaları azaldı | Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi A Haber'e konuştu

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Giriş: 24.12.2020 16:29
Güncelleme:24.12.2020 16:57
Son dakika haberleri... Koronavirüs tedbirleri kapsamında 17 Kasım itibariyle alınan yeni önlemler sonuç vermeye başladı. Son 2 hafta içerisinde yoğun bakım hasta sayısındaki düşüş ise dikkat çekti. Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Operatör Dr. Aziz Ahmet Surel salgınla mücadeledeki son durumu A Haber canlı yayınında anlattı.

Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Operatör Dr. Aziz Ahmet Surel, tedbirlerin sonuçlarını son iki haftadır olumlu olarak hissedildiğini ifade etti.

Surel, Ankara'daki Covid-19 hastalarının yüzde 40'ını yoğun bakım hastalarının ise yüzde 70'ini karşıladıklarını ve son günlerde Covid hastaları için ayrılan alanlarsa son günlerde ciddi boşluklar olduğunu inşallah bu sürecinde böyle gitmesini temenni ettiklerini söyledi.

GÜNLÜK HASTA SAYISI 1300'DEN 300'LERE KADAR GERİLEDİ

Kısıtlama öncesi 'Pandemi (salgın) hiç yokken günlük 20 bine yakın muayene sayımız vardı. Pandemiden sonra 11-12 bin bandına geriledi. En yoğun zamanlarda Covid-19 şüphesiyle gelen günlük hasta sayısı 2 bin seviyelerindeydi. Ksıtlama kararları öncesi günlük 1200-1300 kişi Covid şüphesiyle gelirken bu rakam kısıtlamalar sonrası 300-400 bandına geriledi. Çok ciddi bir düşüş gözlemlendi. Bu rakam hafta sonu 200'e kadar geriliyor" dedi.

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