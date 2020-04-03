Tedbir amaçlı test yaptırdı 1 saat sonra koronavirüse yakalandığını öğrendi! Virüsü nasıl yediğini ise A Haber'e anlattı |Video

Tedbir amaçlı test yaptırdı 1 saat sonra yeni tip koronavirüse yakalandığını öğrendi. Ankara'da yaşayan 28 yaşındaki Macide Güleç, 9 günlük tedavi sürecinin ardından virüse karşı zafer kazandı. Güleç, virüse nasıl yakalandığını, belirtilerini ve virüse karşı nasıl galip geldiğini A Haber canlı yayınında anlattı.

Ankara'da yalnız yaşayan Macide Güleç arkadaşının koronavirüse yakalanmasının ardından yetkililer tarafından arandığını ve 1 saat içerisinde gözetim altına alındığını söyledi. Güleç, koronavirüsün belirtilerini, tedavi sürecini ve bu virüsü nasıl yendiğini A Haber canlı yayınında anlattı.

"BİR SAAT İÇERİSİNDE AMBULANSLA GELİP BENİ ALDILAR ÇOK KORKTUM"

Ankara'da yalnız yaşadığını söyleyen 28 yaşındaki Macide Güleç yaşadığı zorlu süreci anlattı. Güleç "Çok şükür evimdeyim hastaneden dün itibariyle taburcu oldum. Yakın çevremde bulunan bir arkadaşımdan dolayı tedbir amaçlı gidip test yaptırdık. Hastaneden bir gün sonra bana haber geldi. Durumun pozitif olduğunu söyleyip beni hastaneye götürdüler. Yetkililer beni arayıp kimseyle temas halinde olmaman ve bulunduğum yeri havalandırmam gerektiğini söylediler. Söylenenleri yaptım 112 ekibi 1 saat içerisinde beni gelip evden alıp hastaneye gözetim altına götürdüler. Çok korktum. Hastaneye geldikten sonra herkes bana destek oldu ve kendimi hastane yalnız hissetmedim. Doktor ve hemşirelerde bana destek oldular moral verdiler bununda iyileşme sürecimde etkili olduğunu düşünüyorum." İfadelerini kullandı.

PEKİ KORONAVİRÜS OLDUĞUNU NASIL ANLADI?

Koronavirüsü yenen 28 yaşındaki Güleç, hastalığın belirtilerini anlattı "Hastaneye yatana kadar hiçbir belirti yaşamadım ama sonrasında bel ağrım, baş ağrım oldu. Doktorum 'hafif atlatıyorsun bu hastalığı' dedi. Her gün günde 3 kez ateşim, vücudumun oksijeni ve tansiyonum ölçülüyordu. Hepsinin sonuçları normal geliyordu. Sadece ara ara çok az ateşim biraz yükseliyordu. Çok yüksek bir ateş yaşamadım ama çok belim ağrıdı o arada… Halsizlik ve baş ağrısı çok yaşadım. İlaç tedavi gördüm. Bir kez serum takıldı o da sadece vücudumda tuz oranı düştüğü için yapıldı. Yoğun belirtiler ve zorlu bir tedavi süreci yaşamadım o konuda kendimi şanslı hissediyorum" dedi.

BANA KENDİMİ ÖCÜ GİBİ HİSSETTİRMEDİLER

Sağlık çalışanlarının büyük bir özveri ve samimiyetle kendisiyle ve tüm hastalarla ilgilendiklerini ifade eden Macide Güleç, "Sağlık çalışanları o kadar içten ve samimi yaklaştılar ki sanki onları ilk kez görüyormuş gibi değil de sürekli onlarla tanışıyormuş gibiydim. Onlar çok motive ettiler. Birden fazla doktor ve sağlık personeli 9 günlük tedavi sürecimde benim ilgilendi ve her biri birbirinden samimiydi. Hiçbir sağlık çalışanı bize kendimizi virüslü gibi hissettirmedi. Çöpümüzü alan beyefendiden, çarşaflarımızı değiştiren ablaya kadar hepsi çok samimi davrandı bunlar bizi motive etti. Hepsine ayrı ayrı doktorundan hemşiresine tüm sağlık çalışanlarına çok çok teşekkür ediyorum. Onlar sayesinde bu durumdayım. İnşallah herkes benim gibi bu şekilde hafif atlatır." dedi.