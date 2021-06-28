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Tedavi ettiği hastası doktorun kâbusu oldu! Sapık hastaya 5 yıl hapis cezası istendi

DHA
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Giriş: 28.06.2021 14:22
Anestezist ve Algoloji Uzmanı Prof. Dr. Nebahat Bulut (46), şüpheli Özcan A.'yı hasta olarak geldiğinde muayene etti. Daha sonra şüphelinin sosyal medya üzerinden kendisine yönelik taciz içerikli paylaşımları olduğunu beyan eden Prof. Dr. Nebahat Bulut şikayetçi oldu. Düzenlenen iddianamede şüpheli Özcan A.'nın 'Cinsel Taciz' suçundan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.
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