24 Ağustos 2023, Perşembe
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'Tedavi' dedi sırrını açıklamadı: Akreplere kendini sokturdu
Antalya'nın Serik ilçesinde ormanda kesim işiyle uğraşan adam dağlarda bulduğu akreplere kendini sokturup, kendini tedavi ettiğini iddia etti. Nasıl tedavi ettiğini sır olduğunu ileri süren adam, "Bunun sırrını vermem ama hayvan sevgim çok fazladır" dedi.