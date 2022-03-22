22 Mart 2022, Salı
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Tecavüzle suçlanıyordu, DNA testi gerçeği ortaya çıkardı: 45 ay yattım ‘pardon’ diyerek çıkardılar
Kahramanmaraş'ta amcasının kızına 'Nitelikli Cinsel İstismar' suçlamasından 12 sene 6 ay hapis cezası alan, 45 ay hapishanede kalan Mustafa B.'yi (38), avukatının mücadelesi ardından alınan DNA testi kurtardı. Mustafa B., "4 yıl kaçak gezdikten sonra tutuklandım. DNA’ya göre çocuğun anası kendisi ama babası yok. Ben kendime güvendiğim için DNA testini istedim. 45 ay içeride yattım pardon diyerekten beni içerden çıkarttılar” şeklinde konuştu.