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Tecavüzcü zanlıdan skandal savunma: Engelli olduğunu bilmiyordum

DHA
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Giriş: 22.02.2022 09:22
Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde Muhammet Burak E. (29), 27 yaşındaki zihinsel engelli Şirin Dilan E.'yi zorla alıkoyup, cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. Tutuksuz yargılanan tacizci Muhammet Burak E. "Kötü bir niyetim yoktu. Engelli olduğunu bilmiyordum" sözleriyle ‘pes’ dedirtti.
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