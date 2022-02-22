22 Şubat 2022, Salı
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Tecavüzcü zanlıdan skandal savunma: Engelli olduğunu bilmiyordum
Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde Muhammet Burak E. (29), 27 yaşındaki zihinsel engelli Şirin Dilan E.'yi zorla alıkoyup, cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. Tutuksuz yargılanan tacizci Muhammet Burak E. "Kötü bir niyetim yoktu. Engelli olduğunu bilmiyordum" sözleriyle ‘pes’ dedirtti.