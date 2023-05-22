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TCG Anadolu'ya yoğun ilgi sürüyor

A Haber
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Giriş: 22.05.2023 13:03
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu'yu görmek isteyen vatandaşların ziyareti sürüyor. A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek o noktadan son durumu aktardı.
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