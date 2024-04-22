TBMM’de 23 Nisan Milli Egemenlik Konseri

TBMM'de ilk defa "23 Nisan Milli Egemenlik Konseri" düzenlendi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un da izlediği konserde 150 kişiden oluşan Türkiye yüzyılı orkestra ve korosu, unutulmaz anlar yaşattı.

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