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TBMM’de 23 Nisan Milli Egemenlik Konseri

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.04.2024 09:58
TBMM'de ilk defa "23 Nisan Milli Egemenlik Konseri" düzenlendi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un da izlediği konserde 150 kişiden oluşan Türkiye yüzyılı orkestra ve korosu, unutulmaz anlar yaşattı.
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TBMM’de 23 Nisan Milli Egemenlik Konseri
TBMM’de 23 Nisan Milli Egemenlik Konseri
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