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TBMM Başkanı Mustafa Şentop deprem bölgesinde konuştu: Bir yılda yeni binalar yapılacak

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Giriş: 17.02.2023 08:50
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, depremin vurduğu Adıyaman'da açıklamalarda bulundu. Yıkılan binaların bir yılda yeniden yapılacağını hatırlatan Mustafa Şentop, depremden çıkarılması gereken derslerin olduğunu söyledi.
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