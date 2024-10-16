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TBMM 275 personel alımı yapacak

TBMM 275 personel alımı yapacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.10.2024 10:52
Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Kaynakları Başkanlığı, kura çekimi ile 275 sürekli işçi alacak. E-devlet üzerinden yapılan başvurular 27 Ekim'de sona erecek. Peki başvuru şartları neler? Detaylar haberimizde...
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