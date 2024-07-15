TBMM 15 Temmuz anma töreni!

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Birlik ve beraberliğin, siyasi görüşü ne olursa olsun, fikriyatı hayat tarzı ne olursa olsun, birlik ve beraberliğin her şeyi önünde olduğunu bu millet 15 Temmuz gecesi büyük bir bedel ödeyerek ortaya koymuştur. O gece ortaya koyduğumuz en önemli kazanımlardan birisi de demokrasiye sahip çıkabilme ruhudur” dedi.

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