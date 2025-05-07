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Tazyikli su, asfaltı böyle patlattı: İki araçta hasar oluştu

Tazyikli su, asfaltı böyle patlattı: İki araçta hasar oluştu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.05.2025 00:22
Olay, Meydan Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, mahalleden geçen içme suyu şebekesi hattında yüksek basınçla birlikte patlama yaşandı. Basınçlı su önce boruyu sonrada asfaltı patlatarak fışkırdı. Asfaltın patlaması ile birlikte büyük bir ses duyulurken, çevredeki 2 araçta maddi hasar oluştu. Patlama anı bir sitenin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde asfaltın patlama anı anbean görülürken, patlamayla ne olduğunu anlayamayan çevredeki vatandaşlar balkonlarından yaşanan olayı cep telefonu kameraları ile görüntüledi.
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Tazyikli su, asfaltı böyle patlattı: İki araçta hasar oluştu
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