03 Aralık 2024, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları
Taziyeye giderken canından oldu!

Taziyeye giderken canından oldu!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.12.2024 23:34
Tokat-Turhal karayolu kenarındaki cenaze evine taziye için giden Zekeriya Çabuk (63), namaz kılmak için yolun karşısındaki camiye geçti. Namaz sonrası taziye evine dönerken kavşakta sürücüsü öğrenilemeyen 60 BE 2741 plakalı Burak Turizm'e ait servis minibüsü Çabuk'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulan Çabuk ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Çabuk'a kalp masajı yaparak müdahalede bulundu. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Çabuk, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Taziyeye giderken canından oldu!
Taziyeye giderken canından oldu!
Taziyeye giderken canından oldu!
Manisa’da ilk kez boz ayı görüntülendi!
Manisa'da ilk kez boz ayı görüntülendi!
Lastik yüklü yarım römork alev topuna döndü!
Lastik yüklü yarım römork alev topuna döndü!
Faih’te Irak Cumhurbaşkanının sekreteri bıçaklandı!
Faih'te Irak Cumhurbaşkanının sekreteri bıçaklandı!
Enflasyon açıklandı! İşte yeni zamlı maaşlar...
Enflasyon açıklandı! İşte yeni zamlı maaşlar...
Metrobüsün kapısına rögar kapağı çarptı!
Metrobüsün kapısına rögar kapağı çarptı!
Öğretmenler ders programı yüzünden tartıştı!
Öğretmenler ders programı yüzünden tartıştı!
Narin patikadan nereye yürüdü?
Narin patikadan nereye yürüdü?
Sokakta yarışan sürücülere baskın
Sokakta yarışan sürücülere baskın
Yoğun sis görüş mesafesini düşürdü!
Yoğun sis görüş mesafesini düşürdü!
Tramvay yolundaki keyif uykusunu vatman bozdu
Tramvay yolundaki keyif uykusunu vatman bozdu
Makam odasında darp!
Makam odasında darp!
Daha Fazla Video Göster