19 Şubat 2022, Cumartesi
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"Tayyip Erdoğan'a buradan mı rey veriliyor? Yanlış olmasın" sözleriyle tanınmıştı! Yaşar Ayvaz hayatını kaybetti
Oy kullanmak için gittiği okulda sandık görevlisine, "Tayyip Erdoğan buradan mı rey oluyor?" sorusuyla sosyal medyanın gündemine oturan Trabzonlu Yaşar Ayvaz, hayatını kaybetti. Ayvaz'ın vefat haberini AK Parti Trabzon milletvekili Bahar Ayvazoğlu duyurdu.