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"Tayyip Erdoğan'a buradan mı rey veriliyor? Yanlış olmasın" sözleriyle tanınmıştı! Yaşar Ayvaz hayatını kaybetti

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Giriş: 19.02.2022 12:24
Oy kullanmak için gittiği okulda sandık görevlisine, "Tayyip Erdoğan buradan mı rey oluyor?" sorusuyla sosyal medyanın gündemine oturan Trabzonlu Yaşar Ayvaz, hayatını kaybetti. Ayvaz'ın vefat haberini AK Parti Trabzon milletvekili Bahar Ayvazoğlu duyurdu.
Yaşar Ayvaz hayatını kaybetti
Yaşar Ayvaz hayatını kaybetti
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