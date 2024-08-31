Tayfur ailesinde soyadı gerilimi! "Soyadımı ticari amaçla kullanmasın"

Ünlü şarkıcı Ferdi Tayfur, kızıyla yaşadığı soyadı gerilimiyle gündemde. Avukatı aracılığıyla, kızının "Tayfur" soyadını ticari amaçla kullanmaması için uyarı yapmıştı. Cevap geldi o paylaşıma. Tuğçe Aydın, yasal sürecin başladığını hatta davada görünenden çok daha fazlası olduğunu anlattı. Babasının soyadını kullanması halinde, kendisinden 50 milyon lira istediğini öne sürdü.

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