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Tayfur ailesinde soyadı gerilimi!

Tayfur ailesinde soyadı gerilimi! "Soyadımı ticari amaçla kullanmasın"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 31.08.2024 21:10
Ünlü şarkıcı Ferdi Tayfur, kızıyla yaşadığı soyadı gerilimiyle gündemde. Avukatı aracılığıyla, kızının "Tayfur" soyadını ticari amaçla kullanmaması için uyarı yapmıştı. Cevap geldi o paylaşıma. Tuğçe Aydın, yasal sürecin başladığını hatta davada görünenden çok daha fazlası olduğunu anlattı. Babasının soyadını kullanması halinde, kendisinden 50 milyon lira istediğini öne sürdü.
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Tayfur ailesinde soyadı gerilimi!
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