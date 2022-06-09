09 Haziran 2022, Perşembe
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Tavuklarını beslemek için kümese gittiğinde şaşkına döndü! Balıkçı ağıyla yakalandı
Son dakika haberi... Bolu’da süs tavuğu beslenen çiftliğe inen vaşak, ekiplerin yarım saatlik çalışması neticesinde balıkçı ağıyla yakalanarak koruma altına alındı.