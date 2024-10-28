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Tavuk pilavdan zehirlenenlerin sayını 91'e yükseldi

Tavuk pilavdan zehirlenenlerin sayını 91'e yükseldi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.10.2024 12:42
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde sünnet cemiyetinde tavuk pilavdan zehirlenenlerin sayısı 91'e yükseldi.
Tavuk pilavdan zehirlenenlerin sayını 91’e yükseldi
Tavuk pilavdan zehirlenenlerin sayını 91'e yükseldi
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