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Tavuk kümesine girdi seçtiği yumurtayı görünce şaştı kaldı! Meğer yumurtanın kabuğu...

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Giriş: 21.01.2022 09:10
Tavuklarının yumurtalarını toplamak için kümese giren kişi büyük şok yaşadı. Yumurtalardan bir tanesinde gariplik olduğunu fark eden kişi, eline aldığında daha önce karşılaşmadığı bir olayla karşılaştı.
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