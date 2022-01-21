21 Ocak 2022, Cuma
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Tavuk kümesine girdi seçtiği yumurtayı görünce şaştı kaldı! Meğer yumurtanın kabuğu...
Tavuklarının yumurtalarını toplamak için kümese giren kişi büyük şok yaşadı. Yumurtalardan bir tanesinde gariplik olduğunu fark eden kişi, eline aldığında daha önce karşılaşmadığı bir olayla karşılaştı.