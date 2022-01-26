26 Ocak 2022, Çarşamba
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Tavuk kümesindeki garipliği sezen adam, içeri girdiğinde gözlerine inanamadı! Tavuk kediyi sahiplendi Video İzle
Rusya’nın Korolyov kentinde kuluçkaya yatan tavuğun olduğu kümeste bir terslik olduğu sezen adam, tavuğun kanatlarını kaldırınca gördüğü manzara sebebiyle büyük şaşkınlık yaşadı.