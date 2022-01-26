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Tavuk kümesindeki garipliği sezen adam, içeri girdiğinde gözlerine inanamadı! Tavuk kediyi sahiplendi Video İzle

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Giriş: 26.01.2022 14:33
Güncelleme:26.01.2022 14:34
Rusya’nın Korolyov kentinde kuluçkaya yatan tavuğun olduğu kümeste bir terslik olduğu sezen adam, tavuğun kanatlarını kaldırınca gördüğü manzara sebebiyle büyük şaşkınlık yaşadı.
Tavuk kümesindeki garipliği sezen adam, içeri girdiğinde gözlerine inanamadı! Tavuk kediyi sahiplendi Video İzle
Tavuk kümesindeki garipliği sezen adam, içeri girdiğinde gözlerine inanamadı! Tavuk kediyi sahiplendi Video İzle
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