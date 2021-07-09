09 Temmuz 2021, Cuma
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“Tavuk eti yıkanmalı mı?” tartışması! Tavuk eti nasıl tüketilmeli?
Yaşamımızı devam ettirmek için ihtiyaç duyduğumuz gıdalar, yanlış tüketildiğinde öldürücü olabiliyor. Son günlerde özellikle tavuk etine dikkat çeken uzmanlar, satın alınan tavuğun belirli kurallara uyulmadığı takdirde gıda zehirlenmesine neden olacağı konusunda uyarıyor.