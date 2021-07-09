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“Tavuk eti yıkanmalı mı?” tartışması! Tavuk eti nasıl tüketilmeli?

A Haber
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Giriş: 09.07.2021 10:12
Yaşamımızı devam ettirmek için ihtiyaç duyduğumuz gıdalar, yanlış tüketildiğinde öldürücü olabiliyor. Son günlerde özellikle tavuk etine dikkat çeken uzmanlar, satın alınan tavuğun belirli kurallara uyulmadığı takdirde gıda zehirlenmesine neden olacağı konusunda uyarıyor.
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“Tavuk eti yıkanmalı mı?” tartışması! Tavuk eti nasıl tüketilmeli?
“Tavuk eti yıkanmalı mı?” tartışması! Tavuk eti nasıl tüketilmeli?
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