06 Mayıs 2022, Cuma
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Tavuğun yumurtasından öyle bir şey çıktı ki... Görenler inanamadı
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, Abdurrahman Elmas isimli çiftçinin evindeki kümeste beslediği tavuğun yumurtasından çıkan civciv görenleri hayrete düşürdü.