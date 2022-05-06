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Tavuğun yumurtasından öyle bir şey çıktı ki... Görenler inanamadı

İHA
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Giriş: 06.05.2022 11:00
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, Abdurrahman Elmas isimli çiftçinin evindeki kümeste beslediği tavuğun yumurtasından çıkan civciv görenleri hayrete düşürdü.
Gören hayrete düşüyor! Yumurtadan... GÖREN HAYRETE DÜŞÜYOR! YUMURTADAN...

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