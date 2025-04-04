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Tavşanlı’da çiftçilere nohut ve aspir tohumu dağıtıldı

Tavşanlı’da çiftçilere nohut ve aspir tohumu dağıtıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 04.04.2025 15:29
Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında düzenlenen törende çiftçilere nohut ve aspir tohumu dağıtıldı. Törene Tavşanlı Kaymakamı Hayrettin Baskın, AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, ilçe protokolü, köy muhtarları ve çok sayıda çiftçi katıldı.
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Tavşanlı’da çiftçilere nohut ve aspir tohumu dağıtıldı
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