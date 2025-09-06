06 Eylül 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Tatvan’da temizlik işçisinden insanlık dersi: Çöpten topladığı ekmekleri hayvanlara veriyor
Tatvan’da temizlik işçisinden insanlık dersi: Çöpten topladığı ekmekleri hayvanlara veriyor

Tatvan’da temizlik işçisinden insanlık dersi: Çöpten topladığı ekmekleri hayvanlara veriyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.09.2025 14:56
Bitlis’in Tatvan ilçesinde belediyede temizlik görevlisi olarak çalışan Hazmi Kayaalp, çöpe atılan ekmek ve yiyecekleri hayvanlara vererek herkese örnek oluyor. Sabah mesaisinden önce parklara gelen Kayaalp, hem çevreyi temizliyor hem de kuşları ve sokak hayvanlarını besliyor. Yıllardır ekmek israfına karşı duyarlılık gösteren Kayaalp, vatandaşlara da ekmeğin bereket ve nimet olduğunu hatırlatıyor. Çöpe atılan yiyecekleri topladığını anlatan Kayaalp, “Allah rızası için ekmeği israf etmeyelim, hayvanlara verelim” diyerek özellikle gençlere çağrıda bulundu. Hem temizlik hem de merhametli davranışıyla dikkat çeken Kayaalp’in bu örnek davranışı çevrede takdir topladı. Tatvanlı işçi, ekmek israfının hem günah hem de büyük bir kayıp olduğuna vurgu yaptı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Tatvan’da temizlik işçisinden insanlık dersi: Çöpten topladığı ekmekleri hayvanlara veriyor
Dünya motokros şampiyonası başladı!
Dünya motokros şampiyonası başladı!
Bursa’yı sağanak vurdu! Caddeler su altında
Bursa'yı sağanak vurdu! Caddeler su altında
Kadifekale’de tandır rkmekleriyle hem geçim hem kültür
Kadifekale’de tandır rkmekleriyle hem geçim hem kültür
Halit Yukay’ın cenazesi İstanbul’da törenle uğurlandı
Halit Yukay’ın cenazesi İstanbul’da törenle uğurlandı
Bodrum’da orman yangını başladı
Bodrum’da orman yangını başladı
Yozgat’ta bin 340 adet makaron ele geçirildi
Yozgat’ta bin 340 adet makaron ele geçirildi
Tatvan’da temizlik işçisinden insanlık dersi!
Tatvan’da temizlik işçisinden insanlık dersi!
Belediye başkanının ailesine yanlışlıkla molotoflu saldırı!
Belediye başkanının ailesine yanlışlıkla molotoflu saldırı!
Otomobil refüje çarpıp ağaca saplandı
Otomobil refüje çarpıp ağaca saplandı
Yeşilay Genel Başkanı Dinç’ten bağımlılıkla mücadele vurgusu
Yeşilay Genel Başkanı Dinç'ten bağımlılıkla mücadele vurgusu
Zorkun Yayla’sının renkli misafiri Türk semenderi
Zorkun Yayla’sının renkli misafiri Türk semenderi
Sigaranın çıkardığı yangın hastaneyi küle çeviriyordu
Sigaranın çıkardığı yangın hastaneyi küle çeviriyordu
Daha Fazla Video Göster