Tatvan’da temizlik işçisinden insanlık dersi: Çöpten topladığı ekmekleri hayvanlara veriyor

Bitlis’in Tatvan ilçesinde belediyede temizlik görevlisi olarak çalışan Hazmi Kayaalp, çöpe atılan ekmek ve yiyecekleri hayvanlara vererek herkese örnek oluyor. Sabah mesaisinden önce parklara gelen Kayaalp, hem çevreyi temizliyor hem de kuşları ve sokak hayvanlarını besliyor. Yıllardır ekmek israfına karşı duyarlılık gösteren Kayaalp, vatandaşlara da ekmeğin bereket ve nimet olduğunu hatırlatıyor. Çöpe atılan yiyecekleri topladığını anlatan Kayaalp, “Allah rızası için ekmeği israf etmeyelim, hayvanlara verelim” diyerek özellikle gençlere çağrıda bulundu. Hem temizlik hem de merhametli davranışıyla dikkat çeken Kayaalp’in bu örnek davranışı çevrede takdir topladı. Tatvanlı işçi, ekmek israfının hem günah hem de büyük bir kayıp olduğuna vurgu yaptı.

