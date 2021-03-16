Tatlıda yeni trend: Altın kaplama! Fiyatı 400 lira

Dünyada popüler hale gelen altın yemek trendi Gaziantep'te bir tatlı ustası tarafından tatlılara uygulandı. Antep'li tatlıcı Çoşkun Yaycı'nın ürettiği 24 ayar altın kaplama tatlılar büyük ilgi görüyor. Kadayıftan künefeye, Antep bombasından muska tatlısına. Bu tatlıların hepsi altın kaplı. Normalde kilosu 20 ile 50 lira arası olan tatlıların fiyatı altınla kaplandığında 400 liraya kadar yükseliyor.