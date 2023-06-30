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Tatili fırsat bilen oraya koştu! Yerli ve yabancı turist akını! On binlerce vatandaş...

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Giriş: 30.06.2023 18:16
Bayram tatilinin 9 gün olması nedeniyle yüz binlerce vatandaş soluğu tatil bölgelerinde alırken, bazı kişiler de kültür turizmi amacıyla Doğu ve Güneydoğu illerine yöneldi. Bu illerden olan Mardin'de Midyat ilçesi yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.
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