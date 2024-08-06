06 Ağustos 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Tatile gidemeyen çocuklar muhtar sayesinde unutulmaz bir gün yaşadı

Tatile gidemeyen çocuklar muhtar sayesinde unutulmaz bir gün yaşadı

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.08.2024 13:54
Sivas'ta bir muhtar tatile gidemeyen yaklaşık 80 çocuk için şenlik düzenledi. Çocukları doyasıya eğlendiren muhtar, dağıttığı hediyelerle sevindirdi.
Çocuklar muhtar sayesinde unutulmaz bir gün yaşadı
Çocuklar muhtar sayesinde unutulmaz bir gün yaşadı
Otomobille motosiklet çarpıştı; 1 yaralı
Otomobille motosiklet çarpıştı; 1 yaralı
Çaldıkları araç bozulunca sahibine yakalandılar
Çaldıkları araç bozulunca sahibine yakalandılar
Gaziantep’teki feci kazalar kameralarda
Gaziantep'teki feci kazalar kameralarda
Osmaniye’nin tescilli lezzeti Zorkun tava
Osmaniye'nin tescilli lezzeti Zorkun tava
Şırnak’ta ambulans helikopter Umut bebek için havalandı
Şırnak’ta ambulans helikopter Umut bebek için havalandı
Usta yardımcısı tezgahtarı böyle kurtardı
Usta yardımcısı tezgahtarı böyle kurtardı
Şekli kavuna benziyor, yiyen muz tadı alıyor
Şekli kavuna benziyor, yiyen muz tadı alıyor
Başlarına poşet geçirip yüzdüler!
Başlarına poşet geçirip yüzdüler!
Adana sıcağı kıyafette renk tercihlerini değiştirdi
Adana sıcağı kıyafette renk tercihlerini değiştirdi
Arnavutköy’de fabrika yangını
Arnavutköy’de fabrika yangını
Spor yaparken hayatını kaybetti
Spor yaparken hayatını kaybetti
Daha Fazla Video Göster