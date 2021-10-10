Tatile geldiği Antalya’da lösemi olduğunu öğrenen Ukraynalı Palina’nın hayatı değişti

Ukrayna'dan tatil için geldiği Antalya'da hastalanan Palina Stupar (12), hastanede lösemi teşhisi konulunca ülkesine dönemedi. Acil tedavisine başlanan küçük kız, uzun kemoterapi sürecinin ardından 6 ay önce ilik nakli oldu. Hayata yeniden tutunan Palina, sağlığına kavuştuğu Antalya'da hayalini kurduğu kafeye de kavuştu. Palina'nın isteği üzerine açtıkları kafeyi doğum gününde hediye eden doktor anne ve eski futbolcu baba, kızlarının sağlığına kavuşması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

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2020 yılı Temmuz ayında ailesiyle birlikte tatil için Antalya'ya gelen Ukraynalı Palina Stupar, tatilinin 5'inci günü soğuk algınlığı ve yorgunluk nedeniyle götürüldüğü hastanede lösemi tanısı aldı. Doktor anne Marina Mizina ve eski futbolcu baba Vladimir Stupar, doktorların söyledikleri karşısında şoke oldu. Ukrayna'da hiçbir şikayeti olmayan kızlarının sağlığının ağırlaşması üzerine büyük üzüntü yaşayan anne ve baba, Palina'nın tedavisi için ne gerekiyorsa yapılmasını istedi.Kemoterapi süreci başlayan Palina, uzun süren tedavinin ardından 2 Nisan 2021 tarihinde ilik nakli oldu. Zorlu sürecin ardından yaşama tutunan Palina ve ailesinin tüm hayatı da değişti. Ukrayna'nın Kiev şehrinde Bogomolets Tıp Üniversitesi Ortodonti Bölümü'nde Öğretim Üyesi olan Marina Mizina işine bir süre ara verirken, eski futbolcu baba Vladimir Stupar ise zamanının büyük bölümünü kızının yanında geçirirken, işleri nedeniyle belirli zamanlarda Kiev'e gidip gelmeye başladı.Antalya'da yeni bir hayat kuran aile, sağlığına kavuşan Palina'nın hayalini de gerçeğe dönüştürdü. Tedavi sürecinde her sabah köpeğiyle birlikte yürüyüş yaparken önünden geçtiği ve hep oturup mola vermek istediği kafenin kapalı olmasına üzülen küçük kız, bu duygularını ailesiyle paylaştı. Yaptıkları araştırma sonunda kafenin satılık olduğunu öğrenen aile, kızlarına sürpriz yapmak için satın aldıkları kafeyi Palina'ya doğum günü olan 30 Nisan'da hediye etti. İlik naklinden 3 hafta sonra taburcu olan Palina, hem doğum gününü hem de kafenin açılışını ailesiyle birlikte kutladı. Kahve ve Ukrayna tatlılarının sunulduğu kafeyi her sabah annesiyle birlikte açan küçük kız misafirlerle tek tek ilgilenirken, Antalya'da hem sağlığına hem de hayaline kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.