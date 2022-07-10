10 Temmuz 2022, Pazar
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Tatile çıkarken evinizi hırsızlara açmayın! Sosyal medya paylaşımları hırsızların takibinde
Tatil planları yapıldı kurban bayramı ile seyahatler başladı. Sosyal medyada yapılan paylaşımlar hatta evinizde güvenli olmayan elektronik eşyalar hırsızların takibinde olabilir. Peki, nasıl korunacağız. Konuyu Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan ile detaylandırdık.