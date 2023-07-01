01 Temmuz 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Tatilden dönüş başladı! Trafikte yoğunluk oluştu

Tatilden dönüş başladı! Trafikte yoğunluk oluştu

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.07.2023 12:28
Kurban Bayramı tatilinin son gününde Karadeniz kentlerini Anadolu Otoyolu'na bağlayan D-100 karayolunun Karabük kesiminde yoğunluk yaşanıyor. Trafik ekipleri, sürücüleri kurallara uymaları ve dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Belgeselleri aratmayan görüntüler
Belgeselleri aratmayan görüntüler
Tatilden dönüş başladı
Tatilden dönüş başladı
Şoför kapıları açmadı yolcular İETT’yi tekmeledi
Şoför kapıları açmadı yolcular İETT'yi tekmeledi
Yürüyen banda kapıldı bacağı kesildi!
Yürüyen banda kapıldı bacağı kesildi!
Düzce’de katliam gibi kaza!
Düzce'de katliam gibi kaza!
18 araç birbirine girdi
18 araç birbirine girdi
28 yıldır Çengelköy’de köfte satıyor
28 yıldır Çengelköy’de köfte satıyor
Canlı yayında adrenalin dolu anlar
Canlı yayında adrenalin dolu anlar
İzmir’de trafikte makas faciası: 4 ölü
İzmir’de trafikte makas faciası: 4 ölü
Yolcu otobüsü devrildi
Yolcu otobüsü devrildi
Tekirdağ Belediyesi’nden tepki çeken karar! Halktan paralı mesire alanına tepki
Tekirdağ Belediyesi’nden tepki çeken karar! Halktan paralı mesire alanına tepki
Kurban pazarında rüşvet pazarlığı
Kurban pazarında rüşvet pazarlığı
Daha Fazla Video Göster