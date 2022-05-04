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Tatilden dönenler Tekirdağ-İstanbul yolunda trafiğe neden oldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.05.2022 17:15
Ramazan Bayramı tatili nedeniyle İstanbul dışına çıkanlar kente dönmeye başladı. Tekirdağ-İstanbul kara yolunda yaşanan trafik yoğunluğu dikkat çekti. İşte İstanbul'a girişteki trafikten kareler...
Tatilden dönüş yolunda trafik yoğunluğu
Tatilden dönüş yolunda trafik yoğunluğu
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