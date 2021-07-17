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Tatilcilere “Kara Nokta” uyarısı! Bayram sevincine gölge düşmeyin

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Giriş: 17.07.2021 09:27
Güncelleme:17.07.2021 09:27
Bayram tatili heyecanı erken başladı ama erken bitmesin. Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyenlerin yolculuğu sağlıklı geçsin diye kara yollarından uyarı geldi. Sürücülere trafikte dikkatli olması çağrısı yapılırken kara noktalara karşı da uyarılarda bulunuldu. Öyle ki Türkiye'de 28 kara nokta var.
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Tatilcilere “Kara Nokta” uyarısı!
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