03 Mayıs 2022, Salı
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Tatilcilerden geriye kalanlar: Karlar eridi çöpler ortaya çıktı!
Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki Kuzuyayla Tabiat Parkı'nda, kalınlığı 2 metreyi aşan karların erimesiyle birlikte kış mevsiminde tatilcilerin çevreye bıraktığı çöpler ortaya çıktı. Bazı bölgelerde çöplerden tepeler oluştu.