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Tatilcilerden geriye çöpleri kaldı! Muğla genelinde 50 bin tondan fazla çöp toplandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.06.2024 20:23
Türkiye'nin önemli turizm kentlerinden Muğla, bayram tatili boyunca 3 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırladı. Tatilciler yaşadıkların kentlere döndü ama onlardan geriye çöpleri kaldı.
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