24 Temmuz 2021, Cumartesi
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Tatilciler dönüş yolunda! Yoğunluk başladı önlemler artırıldı
Kurban Bayramı tatilinde yüzde yüzlere ulaşan doluluk oranına ulaşan turizm merkezlerinden dönüşler başladı. Çanakkale ve Muğla'da uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik yoğunluğu belli noktalarda gece geç saatlere kadar sürdü. 43 ilin geçiş noktası Kırıkkale'de 15 kilometre kuyruk oluştu.