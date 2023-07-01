01 Temmuz 2023, Cumartesi
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Tatilciler dönüş yolunda! Kritik kavşaklar kilitlendi! İşte alternatif güzergahlar...
Bayram tatili artık sona ererken tatile İstanbul'a dönüş için yola çıkan vatandaşlar yoğun trafik kuyrukları oluşturdu. Ülkenin birçok noktasında kilometrelerce trafik yoğunluğunun yaşanırken çok sayıda noktada trafik durma noktasına geldi. İşte şehir şehir trafik durumu ve alternatif güzergahlar...