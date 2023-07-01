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Tatilciler dönüş yolunda! A Haber ekipleri sıcak noktalarda

A Haber
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Giriş: 01.07.2023 18:48
Son dakika haberleri… 9 günlük Kurban Bayramı tatili sona eriyor. Tatilciler dönüş yoluna düştü. Yollarda yoğunluk var mı? A Haber ekipleri sıcak noktalardan son durumu canlı yayında aktardı.
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Tatilciler dönüş yolunda! A Haber ekipleri sıcak noktalarda
Tatilciler dönüş yolunda! A Haber ekipleri sıcak noktalarda
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