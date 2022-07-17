Tatilciler dönüş yolunda 1915 Çanakkale Köprüsü’nden dönüyor

Kurban Bayramı sebebiyle Ege Bölgesi'ne giden tatilciler, bayram tatilinin son günü dönüş yoluna koyuldu. Tatilciler, arabalı feribotları ve 1915 Çanakkale Köprüsü’nü seçti. Her sene bayram tatili dönüşlerinde oluşan uzun feribot kuyrukları, köprünün hizmete girmesi ile beraber ortadan kalktı.

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