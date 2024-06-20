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Tatilciler dönüş yoluna geçti! Bodrum'dan 12 saatte 20 bin araç çıkış yaptı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 20.06.2024 15:19
Güncelleme:20.06.2024 15:20
Kurban Bayramı'nın bitmesinin ardından tatilciler yavaş yavaş dönüş yoluna geçti. Türkiye'nin en önemli turizm bölgelerinden olan Bodrum'da son 12 saatte 20 bin araç çıkış yaptı.
Tatilciler dönüş yolunda! 12 saatte 20 bin araç...
Tatilciler dönüş yolunda! 12 saatte 20 bin araç...
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