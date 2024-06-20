20 Haziran 2024, Perşembe
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Tatilciler dönüş yoluna geçti! Bodrum'dan 12 saatte 20 bin araç çıkış yaptı
Kurban Bayramı'nın bitmesinin ardından tatilciler yavaş yavaş dönüş yoluna geçti. Türkiye'nin en önemli turizm bölgelerinden olan Bodrum'da son 12 saatte 20 bin araç çıkış yaptı.